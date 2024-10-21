تفاصيل التحقيق في مصرع شقيقين دهسًا أسفل قطار العياط

“مصطفى وحنين” طفلين فقدا حياتهما على مزلقان العياط أثناء ذهابهما للمدرسة، بعدما دهسهم قطار العياط علي قضبان السكة الحديدية.

وكشفت التحقيقات الأولية أنه فور وقوع الحادث تعدى الاهالي على خفير المزلقان واشعلوا النيران بغرفته، وتم السيطرة على الحريق وفض الاهالي.

وأفادت التحقيقات أن الضحيتين طفلين عبرا من مكان غير مخصص للعبور لحظة قدوم القطار فدهسهما على القضبان بمزلقان البليدة.

دهس طفلين علي قضبان السكة الحديدية

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات دهس قطار العياط لطفلين على قضبان السكة الحديد بمزلقان البليدة، حيث تبين أن الضحيتين شقيقين وخرجا للذهاب إلى المدرسة الإبتدائية بالعياط، وأثناء عبورهما مزلقان السكة الحديد أطاح بهما القطار ليلقيا مصرعهما في الحال.

وكان غرفة النجدة تلقى بلاغًا من أهالي العياط بوقوع حادث قطار على مزلقان البليدة وسقوط ضحايا، فتم إخطار مديرية أمن الجيزة على الفور والدفع بسيارات الإسعاف وانتقلت قوات الشرطة من مركز العياط وتبين اصطدام القطار بطفلين.

وأضافت تحريات العقيد هاني عكاشة مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة، أن الطفلين شقيقين وهما "مصطفى.ع.س" وشقيقته "حنين.ع. س" وتم نقلهما إلى ثلاجة الموتى بمستشفى العياط المركزي تحت تصرف النيابة العامة.