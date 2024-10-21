خروج جميع مصابي حادث أبو قرقاص في المنيا من المستشفى

أعلنت مديرية الصحة في محافظة المنيا، عن خروج جميع الطلاب المصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي المار على نطاق محافظة المنيا، الذي وقع أمس وأسفر عن إصابة 16 شخصا.

خروج جميع الطلاب المصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

وأكدت المديرية أن خروج جميع المصابين جاء بعد تعافيهم من الإصابات التي لحقت بهم وتماثلهم للشفاء.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي وتحديد أمام مدخل مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

وعلى الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 16 شخاصا تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، مقيمين جميعا بقرية المطاهرة التابعة إداريا لمركز أبوقرقاص.

حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.