نيابة الإسكندرية تحقق في مصرع وإصابة 3 أطفال بحريق منزل

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول نشوب حريق بشقة مما تسبب في مصرع وإصابة 3 أطفال، وندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق ومعرفة أسباب نشوبه وسؤال شهود العيان والمصابين عن الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.

بلاغ للأجهزة الأمنية

تلقى اللواء حسن عطية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بنشوب حريق بشقة في الطابق العاشر بشارع 14 متفرع من شارع 45 العصافرة في الإسكندرية، ووجود مصابين ووفاة.

السيطرة على الحريق

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم، رفقة سيارات الإسعاف وقوات من الحماية المدنية بمعدلتها، إلى مكان البلاغ وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بشقة بالطابق العاشر بسبب حدوث ماس كهربائى بالأسلاك الكهربائية، مما أدى إلى اشتعال النيران، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي المباني والشقق المجاورة، وأسفر الحريق عن اصابة الطفلين على 6 سنوات، وحمزة 11 سنة، بحالات الاختناق، وتم نقلهما إلى مستشفى عقبة بن نافع لتلقي العلاج اللازم، ونقل جثة الطفلة داليا، تبلغ من العمر عام ونصف، إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.