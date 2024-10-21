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أخبار مصر

التعليم العالي: توفير فرص للطلاب للحصول على الماجستير في اليابان

وزير التعليم العالى،
وزير التعليم العالى، فيتو
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أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي (ممثلا في الإدارة المركزية للبعثات)، بالشراكة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)  عن إطلاق برامج المبادرة المصرية اليابانية للتعليم "EJEP"  للعام الأكاديمي 2024 /2025، والتي تهدف إلى توفير فرص للطلاب المصريين للحصول على درجة الماجستير من إحدى المؤسسات التعليمية في اليابان، حيث تستمر مدة الدراسة عامين كحد أقصى، في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية دعم الباحثين وتعزيز جودة البحث العلمي،

وأوضح الإعلان أن باب التقديم مفتوح أمام معاوني هيئة التدريس بكليات التربية في الجامعات المصرية، بالإضافة إلى المراكز البحثية والمدرسين، والعاملين بوزارة التربية والتعليم، والهيئات التابعة لها، وذلك وفقًا لما هو مدرج في خطة البعثات.

وتم فتح باب التقديم للراغبين في التقدم إلكترونيًا، خلال الفترة من (20 أكتوبر الجاري، وحتى 28 نوفمبر القادم)، وذلك عبر المنصة الخاصة بالإدارة المركزية للبعثات.

وأوضح الإعلان أن برامج المبادرة المصرية اليابانية تتيح التقدم للحصول على درجة الماجستير في مجال التعليم، وأنظمة التوكاتسو، وإعداد المناهج وطرق التدريس.

وللاطلاع على كافة شروط التقدم، والأوراق المطلوبة، يمكن الرجوع للموقع الخاص بالإدارة المركزية للبعثات، أو الاستفسار عن طريق البريد الإلكتروني

جدير بالذكر أن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.

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