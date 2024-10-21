طرح بوسترات أبطال مسلسل باسورد (صور)

طرح الحساب الرسمي لمنصة شوفها على انستجرام على امتداد الفترة السابقة بوسترات أبطال مسلسل باسورد الذي سينطلق عرضه قريبا ويشارك في بطولته عدد من النجوم.

ويظهر الفنانون على البوسترات بأسلوب غامض بخلفية غامقة تحمل أرقاما صغيرة مصفوفة بصورة رأسية والصورة مقسمة لنصفين أحدهما أبيض وأسود والآخر بالألوان.

موعد عرض مسلسل باسورد للفنانة آية سماحة

ومن المقرر انطلاق عرض مسلسل باسورد يوم 23 أكتوبر الجاري وسيعرض حصريا في مصر على Twist TV وحصريا على منصة شوفها في باقي الدول.

ويشارك في مسلسل باسورد إلى جانب آية سماحة عدد من النجوم على رأسهم زوجها محمد السباعي، كما يشارك في البطولة أيضًا رانيا منصور وحازم إيهاب وجلا هشام، والمسلسل من إخراج أسامة عرابي ومن تأليف محمد مهران وندى عبد الحفيظ، وهو مسلسل اجتماعي.

أحدث أعمال آية سماحة

وشاركت آية سماحة مؤخرًا في مسلسل عمر أفندي مع الفنان أحمد حاتم وقدمت شخصية زينات وهي فتاة تعيش في الأربعينيات ويقع أحمد حاتم في غرامها بعد تمكنه من العودة إلى الماضي من خلال سرداب بمنزل والده القديم، وحظى المسلسل بنسبة مشاهدة عالية.