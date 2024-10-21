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حوادث

تجديد حبس سائق ميكروباص بتهمة التحرش بسيدة في الشروق

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق تجديد حبس سائق ميكروباص بتهمة التحرش بسيدة، 15 يوما على ذمة التحقيق للمرة الثانية. 


وقالت السيدة إنها أثناء تواجدها في السيارة بمفردها بعد نزول الركاب لاحظت أن السائق يتمتم بكلام غير مفهوم، ثم حاول لمس جسدها فصرخت لمنعه إلا أنه استمر محاولا التحرش بها.

وأضافت السيدة أنها طلبت من السائق التوقف للنزول، فرفض؛ الأمر الذي اضطرها للقفز من باب السيارة خوفا على نفسها وإصابتها بكسر في القدم وجروح.


وكان قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة تلقى إخطارًا من أحد المستشفيات باستقباله (ربة منزل “تحمل جنسية إحدى الدول”، مقيمة بدائرة قسم شرطة بدر "مصابة بكسر بالقدم اليمنى").

 

قائد السيارة حاول التحرش بها فقفزت من السيارة
وبالانتقال والفحص، تبين أنها حال استقلالها سيارة "ميكروباص" بدائرة القسم، فوجئت بقيام قائد السيارة بمحاولة التحرش بها، فقامت بفتح الباب والقفز من السيارة، ونتج عن ذلك إصابتها المُنوه عنها، ولاذ قائد "الميكروباص" بالفرار هربًا بالمركبة وبداخلها حقيبتها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط متعلقات المجنى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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محكمة جنح الشروق قسم شرطة الشروق مديرية أمن القاهرة

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