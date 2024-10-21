محافظ أسوان يفسخ عقد تأجير محل بحديقة بلازا للإخلال بشروط التعاقد (صور)

قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، فسخ عقد تأجير أحد المحلات المخصصة لبيع المأكولات والمشروبات الخفيفة بحديقة بلازا درة النيل، تطبيقًا لأحكام قانون التعاقدات العامة رقم ( ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ) وذلك نظرًا لإخلال المستأجر بشروط التعاقد والامتناع عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة عليه، وقيامه بتحويل دورات المياه العمومية المؤجرة له إلى مخازن خاصة به بالمخالفة للعقد المبرم معه وأحكام القانون، ونتيجة لامتناع المفسوخ عقدة عن إخلاء المحل وملحقاته صدر قرار إخلاء إداري له.

تشكيل لجنة

وشدد على قيام اللجنة التى تم تشكيلها من شرطة المرافق والوحدة المحلية والشئون القانونية والإدارية والمشروعات والتعاقدات بالمحافظة بتنفيذ إجراءات الإخلاء الفورى، والذى لم ينفذ منذ 30 نوفمبر 2023 لتهرب صاحب المحل، وهو ما تم تنفيذه مع التحفظ على محتويات المحل من تجهيزات، إلى جانب رفع دعوى قضائية على المستأجر المتقاعس لاستيداء مستحقات الدولة المالية، وخاصة أن المواقع الخدمية داخل الحديقة تم إقامتها لخدمة روادها من المواطنين والزائرين على الوجه الأكمل الذى يليق بهذه البانوراما الجمالية المواجهة لمبنى ديوان عام المحافظة والممشى السياحى بكورنيش النيل.