مصرع شخص وإصابة آخر في حادث قطار بالمنوفية

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث بمحطة قطار أشمون التابعة محافظة المنوفية، اليوم الإثنين، وتم نقلهما إلى مستشفى أشمون العام.

شهود عيان يرون تفاصيل الواقعة

وأكد شهود عيان أن أثناء انتظار قطار 534 المتجه للقاهرة قام سائق ومعه طالب بالنزول من الرصيف المخالف لحظة قدوم قطار 535 المتجه لمنوف "المقابل"، واصطدم القطار بهما مما أدى إلى وفاة الطالب وإصابة السائق.

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز أشمون، يفيد بوفاة "م ا" 19 سنة طالب بكلية تكنولوجيا المعلومات جامعة المنوفية، وإصابة "م ا ا" 41 سنة سائق ببتر فى الساقين، في حادث تصادم قطار بمحطة أشمون، وتم تحرير محضر بالواقعة.