الإثنين 21 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث قطار بالمنوفية

إسعاف
إسعاف

 لقى شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث بمحطة قطار أشمون التابعة محافظة المنوفية، اليوم الإثنين، وتم نقلهما إلى مستشفى أشمون العام.

شهود عيان يرون تفاصيل الواقعة

 وأكد شهود عيان أن أثناء انتظار قطار 534 المتجه للقاهرة قام سائق ومعه طالب بالنزول من الرصيف المخالف لحظة قدوم قطار 535 المتجه لمنوف "المقابل"، واصطدم القطار بهما مما أدى إلى وفاة الطالب وإصابة السائق.

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد محمد أبو  العزم مأمور مركز أشمون، يفيد بوفاة  "م ا" 19 سنة طالب بكلية تكنولوجيا المعلومات جامعة المنوفية، وإصابة "م ا ا" 41 سنة سائق ببتر فى الساقين، في حادث تصادم قطار بمحطة أشمون، وتم تحرير محضر بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

محطة قطار أشمون محافظة المنوفية مستشفي اشمون مستشفي اشمون العام العميد محمد أبو العزم مأمور مركز أشمون

مواد متعلقة

طبيبة مصرية تنجح في إثبات فعالية دواء لعلاج مرضى السكري المصابين بتليف الكبد

توزيع 54 ألف طن أسمدة على المزارعين بالمنوفية

محافظ المنوفية يوجه بإلزام السائقين بوضع ملصقات التسعيرة الجديدة

تعريفة سيارات الأجرة والتوك توك في المنوفية بعد ارتفاع أسعار البنزين

انقلاب سيارة وإصابة 3 أشخاص على الطريق الإقليمي بالمنوفية

صور جديدة، إصابة 22 شخصا في اصطدام تريلا وميكروباصين على الدائري الإقليمي

محافظ المنوفية يستقبل وكيل الأوقاف الجديد

مباحث شبين الكوم تنجح فى القبض على قاتل خالته بالمنوفية

الأكثر قراءة

الأهلي يعرض كهربا للبيع قبل إغلاق باب القيد

ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة

مصطفى شلبي وعماد دونجا أمام نيابة أبو ظبي بتهمة الاعتداء على فرد أمن

مصدر بالأهلي: محمد رمضان رفض وساطة كبار الفريق لاحتواء أزمة كهربا

نائب رئيس اتحاد نقابات العمال: حزمة جديدة للحماية الاجتماعية وزيادة المرتبات والمعاشات قريبا

الحل في أيدينا، خبير اقتصادي يقدم روشتة لعلاج شروط صندوق النقد الدولي في مصر

السيسي وبن زايد في المقدمة، تعرف على أسماء القادة المشاركين في قمة البريكس 2024

مدبولي يتابع مع رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ملفات العمل

منوعات

المزيد

صحفي بريطاني ينشر صورة له أثناء جلوسه على كرسي يحيى السنوار

تبدأ من 400 جنيه، أسعار البطاطين في سوق جامع البنات بالعتبة (فيديو وصور)

سيناتور أسترالية تصرخ بوجه الملك تشارلز: لست ملكي (فيديو)

طائرة مدنية تهبط في مطار بيروت وسط النيران بعد القصف الإسرائيلي، ما القصة؟ (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024 بالأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

تأمين يصل لـ 200 ألف جنيه.. 10 مزايا جديدة لعمال التراحيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى المزن، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 69 بسورة الواقعة

توفي "زي النهاردة" من 1059 سنة، «ابن حِبان إمام الحديث» المتشددون اتهموه بالإلحاد والزندقة

كم مرة تقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين في اليوم والليلة

المزيد
الجريدة الرسمية