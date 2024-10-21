الإثنين 21 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اجتماع هام في اتحاد كرة اليد لتحديد موعد الانتخابات

اتحاد كرة اليد
اتحاد كرة اليد

كرة اليد، يعقد مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة محمد الأمين، اجتماعا هاما خلال الساعات المقبلة، لوضع الخريطة الزمنية الخاصة بانتخابات الاتحاد، لاختيار مجلس إدارة جديد يتولى المهمة لـ4 سنوات مقبلة.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع تحديد موعد فتح باب الترشح، وموعد الجمعية العمومية الخاصة بانتخاب مجلس إدارة جديد.

تصنيف الجمعية العمومية لاتحاد كرة اليد

وأعلن اتحاد كرة اليد برئاسة محمد الأمين، تصنيف الهيئات التي لها حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية المقبلة، والمقرر أن تشهد انتخاب مجلس إدارة جديد يتولى المهمة لـ4 سنوات مقبلة.

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد كرة اليد 79 هيئة لها حق الحضور والتصويت.

ومن المقرر أن يعقد مسئولي اتحاد كرة اليد اجتماعا هاما خلال الساعات المقبلة، لإعلان موعد فتح باب الترشح والانتخابات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كرة اليد اتحاد كرة اليد انتخابات كرة اليد محمد الأمين انتخابات اتحاد كرة اليد

مواد متعلقة

كرة اليد، حميد حارس الأهلي: سعداء بالتتويج بالبطولة الإفريقية

كرة اليد، مادسن مدرب الأهلي: قدمنا بطولة كبيرة وهدفنا الفوز بجميع البطولات

كرة اليد، تتويج سيدات الأهلي ببرونزية بطولة إفريقيا

اتحاد كرة اليد يعلن تصنيف هيئات الجمعية العمومية قبل الانتخابات

الأكثر قراءة

الأهلي يعرض كهربا للبيع قبل إغلاق باب القيد

ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة

مصطفى شلبي وعماد دونجا أمام نيابة أبو ظبي بتهمة الاعتداء على فرد أمن

مصدر بالأهلي: محمد رمضان رفض وساطة كبار الفريق لاحتواء أزمة كهربا

نائب رئيس اتحاد نقابات العمال: حزمة جديدة للحماية الاجتماعية وزيادة المرتبات والمعاشات قريبا

الحل في أيدينا، خبير اقتصادي يقدم روشتة لعلاج شروط صندوق النقد الدولي في مصر

السيسي وبن زايد في المقدمة، تعرف على أسماء القادة المشاركين في قمة البريكس 2024

مدبولي يتابع مع رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ملفات العمل

منوعات

المزيد

صحفي بريطاني ينشر صورة له أثناء جلوسه على كرسي يحيى السنوار

تبدأ من 400 جنيه، أسعار البطاطين في سوق جامع البنات بالعتبة (فيديو وصور)

سيناتور أسترالية تصرخ بوجه الملك تشارلز: لست ملكي (فيديو)

طائرة مدنية تهبط في مطار بيروت وسط النيران بعد القصف الإسرائيلي، ما القصة؟ (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024 بالأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

تأمين يصل لـ 200 ألف جنيه.. 10 مزايا جديدة لعمال التراحيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى المزن، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 69 بسورة الواقعة

توفي "زي النهاردة" من 1059 سنة، «ابن حِبان إمام الحديث» المتشددون اتهموه بالإلحاد والزندقة

كم مرة تقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين في اليوم والليلة

المزيد
الجريدة الرسمية