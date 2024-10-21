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الإسكان: إزالات فورية لمخالفات بناء وتعديات بـ 6 أكتوبر

شريف الشربيني, فيتو
شريف الشربيني, فيتو

 قال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، إنه في إطار استمرار حملات المتابعة والرصد وإزالة المخالفات، شن جهاز المدينة حملة على مستوى المدينة، أسفرت عن إيقاف أعمال بناء مخالفة، وإزالة فورية لمخالفات البناء وتعديات بالطريق العام بالمدينة. 


وأوضح المهندس محمد مصطفى أن الحملة أسفرت عن إيقاف أعمال لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح بالقطعة رقم 1، وبالقطعة رقم 27 كمبوند كرمة سيتى "الشماليات"، وبالقطعة رقم 66، وبالقطعة رقم 68 "المستثمر الصغير"، وبالقطعة رقم 615 "الأكثر تميزًا"، وإزالة مخالفات ورفع إشغالات بالقطعة رقم 699 "الحى الثالث المجاورة الخامسة" لتغيير النشاط، وكذا رفع الإشغالات والتعديات بالطريق العام بكل من محيط الحصرى، المحور المركزى، محور الكفراوى، وميدان ليلة القدر، والتحفظ على عدد ٨ مركبات "توك توك".


وشدد رئيس الجهاز على ضرورة تكثيف عمليات المتابعة والرصد الصباحية والمسائية يوميًا، للتأكد من الانضباط داخل أحياء المدينة وتطبيق القانون بمنع أي مخالفة عشوائية.
وطالب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، سكان المدينة بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تعيق النهوض بالمستوى الحضاري والجمالي للمدينة، من خلال الإتصال بالخط الساخن على الرقم ( 15100) على مدار 24 ساعة.

 

جدير بالذكر، أن الحملات تمت تحت إشراف نواب رئيس الجهاز، المهندس أحمد نمور، والمهندس محمد عمرو، والمهندس راضى خليل، وبحضور المهندس محمد عبد الناصر، معاون رئيس الجهاز، ومديرى الإزالات والإشغالات وضباط وأفراد شرطة التعمير والمرافق ورجال أمن الجهاز والأحياء والنظافة.

 

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