المشدد 5 سنوات لبائع بتهمة الشروع في قتل جاره لخلافات بينهما بالمطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة بائع بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بالشروع في قتل جاره بطعنة في الصدر بسبب تضرره من المجني عليه لبيعه ملابس أمام محله بالمطرية



كشفت تحقيقات النيابة العامة عن نشوب مشادة كلامية بين بائع بمحل وأحد الأشخاص بمنطقة المطرية بسبب خلافات علي البيع تطورت لمشاجرة انتهت بتعدي البائع علي الآخر بسلاح أبيض واصابة اصابات بالغة



وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي بائع بمحل وبحوزته السلاح المستخدم في الحادث، وتم إسعاف المصاب واعترف المتهم بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.