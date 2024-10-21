إصابة 5 أشخاص في حادث انحراف أتوبيس بكورنيش جليم

أصيب 5 أشخاص في حادث انحراف أتوبيس نقل جماعي بديل قطار أبو قير أثناء سيره على كورنيش الإسكندرية عن مساره، وتخط الرصيف الحاجز بين الطريقين، ودهس سيارة تحت عجلاته، بمنطقة جليم شرق محافظة الإسكندرية.

وكانت مديرية أمن الإسكندرية تلقت إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد دهس أتوبيس نقل جماعي لسيارة ملاكي عقب انحرافها عن الطريق.

وتوجهت قوة أمنية بصحبة سيارات الإسعاف وتبين، انحراف الأتوبيس عن طريقه بطريق الكورنيش بجليم وتخطيه الحاجز إلى الجهة المقابلة.

وبحسب شهود العيان فإنه تفاجئ المارة أثناء سير السيارات، بانحراف أتوبيس نقل عام رقم ه ق د 361، ودهس سيارة ملاكي بمن فيها تحمل لوحات معدنية رقم ع وي 8296، وأصيب ٥ أشخاص.

وسادت حالة من القلق والخوف، على طريق كورنيش الإسكندرية، خاصة وأن السيارات كانت تسير بسرعة منخفضة بسبب الزحام، وتفاجئ المارة، بعبور الأتوبيس للجزيرة الفاصلة بين الطريقين، ودهسه السيارة الملاكي التي تحطمت تماما.

جرى اقتياد السائق إلى قسم شرطة الرمل أول، وتقرر إجراء تحرير مخدرات له، ونقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.