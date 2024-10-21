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منوعات

صحفي بريطاني ينشر صورة له أثناء جلوسه على كرسي يحيى السنوار

صحفي على كرسي يحي
صحفي على كرسي يحي السنوار، فيتو

تصدر " كرسي السنوار"، الذي استشهد عليه يحيى السنوار وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضي.

مشاهد لكرسي السنوار 

وقضى  يحيى السنوار زعيم "حماس" آخر لحظات حياته على هذا الكرسي، أثناء التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلية.

ونشر الصحفي البريطاني دوجلاس موراي صورة له وهو جالس على الكرسي ذاته، في حركة اعتبرها البعض "استفزازية".

ورافق الصحفي موراي، القوات الإسرائيلية في جولة لعدد من الصحفيين على المنزل الذي شهد الاشتباك المسلح مع السنوار ورفيقيه.

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السنوار يحي السنوار منصات التواصل الاجتماعي حماس

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