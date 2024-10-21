وزير التموين يكشف جهود ضبط الأسعار ومواجهة انفلات الأسواق

استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إجراءات الوزارة من أجل ضبط الأسعار ومواجهة الفوضى في الأسواق.

وزير التموين أمام مجلس النواب

جاء ذلك أثناء إلقاء بيان بشأن استراتيجية وزارة التموين لتطوير منظومة الدعم، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

جهود ضبط الأسواق ومواجهة انفلات الأسعار

وكشف وزير التموين، أنه تم تحرير 406 ألف محضر مخالفات منذ بداية 2024، فضلا عن ضبط 19 ألف طن من السلع مجهولة المصدر أو ناتجة عن إعادة تدوير.

وأكد الوزير إصدار 43 قرار بإعادة تشكيل مجالس إدارات الشركات التابعة لوزارة التموين، فضلا عن حركة تنقلات بين القيادات، وإعفاء من بلغوا سن المعاش.

وقال: مستمرون على العمل الجامد والتعاون الجاد مع مجلس النواب، في مواجهة التحديات التي تحقق رؤية القيادة السياسية في تلبية احتياجات شعبنا العظيم من آمال وطموحات.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن هناك جهود مبذولة فى مجال ضمان تحقيق الأمن الغذائى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، تلك الجهود التى تستهدف التغلب على التحديات العالمية التى أصبحت واقعا ملموسا، وانعكست على سلاسل الإمداد.

وقال الوزير: حرصت الوزارة على التعامل مع هذه التحديات العالمية، بتوفير مخزون احتياطي آمن من السلع الأساسية يكفي لمدة 6 أشهر، والمخزون من القمح يكفي لمدة 5 أشهر، متابعا: هذه المعدلات تندرج تحت المعدلات الآمنة، وجاءت نتيجة التنسيق والتعاون بين وزارة الزراعة والبنك المركزى ورئيس مجلس الوزراء.

وأشار وزير التموين، إلى تنويع مصادر استيراد القمح إلى 22 منشأ، والعمل على زيادة السعات التخزينية للصوامع وفى نفس الوقت العمل على تصنيع الصوامع محليا لتوفير العملة الصعبة، وفى ذات الصدد العمل على إعادة تجديد وتأهيل المجمعات الاستهلاكية لضمان ضبط الأسعار فى الأسواق وذلك من خلال البورصة السلعية.