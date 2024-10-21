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أخبار مصر

السكة الحديد تكشف تفاصيل دهس قطار لطفلين

قطار, فيتو
قطار, فيتو
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 كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تفاصيل حادث دهس قطار لطفلين صباح اليوم.

تفاصيل الحادث 

 وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه في تمام الساعة 7.43 صباحا أثناء مسير قطار رقم 185 / 2603 سوهاج /  بورسعيد بكم 52/600 بجوار مزلقان البليدة المغلق وبحراسة غفير المنفذ وخفير نظامي بين العياط / البليدة عبر طفلين السكة من مكان غير معد للعبور وتم دهسهما ومشغولية الخط النازل.

وأضافت فى تمام الساعة 8.30 صباحا تأشر من ناظر المحطة تجمهر الاهالي علي المنفذ وقيامهم بالتعدي علي خفير المنفذ وإشعال النيران بغرفة غفير المنفذ وتم حجز القطارات طالع / نازل.

 

وأهابت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالمواطنين الالتزام بالعبور من الأماكن المعدة للعبور (المزلقانات ) وعدم العبور من الأماكن الغير معدة للعبور وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكات الهيئة.

 

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