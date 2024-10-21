إحالة سائق سيارة للمحاكمة بتهمة دهس شخص في السلام

أمرت نيابة السلام بإحالة سائق سيارة بتهمة دهس شخص أسفل عجلات سيارته بمنطقة السلام للمحاكمة الجنائية.

كان تلقى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا بقيام قائد سيارة "نقل" بالاصطدام بأحد الأشخاص بدائرة القسم مما تسبب فى وفاته وفر هاربًا.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق- مقيم بمحافظة القليوبية) وتبين عدم حمله ثمة تراخيص.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه من مكان الحادث خشية تعدى الأهالى عليه ومساءلته قانونيًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



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