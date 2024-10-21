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سياسة

ضياء رشوان: تعزيز العلاقات مع إفريقيا يدعم الأمن القومي

الكاتب الصحفي ضياء
الكاتب الصحفي ضياء رشوان، فيتو

 أشاد الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بجهود مصر المتواصلة لتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية، الأمر الذي يساهم في تعزيز الأمن القومي المصري وفي تحقيق المصالح الحيوية لمصر في ضوء ما يجمعنا مع دول القارة الأفريقية في الماضي والحاضر من العوامل المشتركة السياسية والجغرافية والاقتصادية والثقافية، فضلًا عن أن هذا التواصل المكثف مع الشعوب الأفريقية هو ضرورة الآن أكثر من أي وقت مضى في مواجهة التحديات الناجمة عن التطورات الجيوسياسية في المنطقة والعالم، وما ينجم عنها من تحديات أمنية وانعكاسات سياسية واقتصادية.

 علاقات مصر بأفريقيا 

 وأشار رئيس "هيئة الاستعلامات" في هذا الصدد إلى التحركات المصرية الأخيرة لتوطيد العلاقات مع عدد من الدول الأفريقية ودول حوض النيل والقرن الأفريقي وتكثيف الدور المصري في هذا الشأن، مستعرضًا ما تضمنه بيان الحكومة فور تشكيلها من التأكيد على ضرورة "تعزيز دور مصر في محيطها الإقليمي ودعم  الاستقرار والتنمية في أفريقيا عبر المرتكزات والمحاور التي تهدف في مجملها إلى صيانة محددات أمن مصر القومي والاستمرار في الإسهام في قيادة العمل الأفريقية والدفاع عن مصالح القارة الأفريقية المستويين الإقليمي والدولي".

 

تعزيز العلاقات مع دول حوض النيل 

 وأوضح أن ما تضمنه بيان الحكومة أيضًا من مرتكزات وأطر لتفعيل التحرك المصري تجاه أفريقيا ومنها: " تعزيز العلاقات مع دول حوض النيل وتقديم المساعدات لها، ودعم دور مصر في منطقة القرن الأفريقية والبحر الأحمر، ودعم جهود السلم والأمن في أفريقيا وتكثيف العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول الأفريقية".

 

دورية آفاق أفريقية

 جاء ذلك في افتتاحية العدد الجديد من دورية "آفاق أفريقية" حيث تضمن العدد أيضًاملفا تحت عنوان " الموقف الأفريقي من الحرب الاسرائيلية علي غزة" متضمنًا دراسة تاريخية عن تطور العلاقات الإسرائيلية الإفريقية، ودراسة ثانية عن تطور المواقف الافريقية من القضية الفلسطينية، وتقريرًا عن الموقف الافريقي ازاء الحرب الاسرائيلية الجديدة علي غزة.. إضافة إلى  تقرير عن حالة اللايقين التي تواجهها إسرائيل في القارة الأفريقية.

كما تضمن هذا العدد من الدورية دراسة عن  تمويل الإرهـاب في إفريقيـا: مصـادره ومؤشراتـه وسـبل مواجهته، ودراسة أخري عن المنصات الرقمية كنافذة جديدة للسينما الأفريقية، وتضمن العدد عدة تقارير عن الانتخابات العامة في كل من السنغال والكونغو الديمقراطية وليبيريا، وتقرير خاص عن  الدور المصري في تحقيق اجندة أفريقيا 2063 ثقافيا وإعلاميا.

ويضم العدد مجموعة من  التقارير والمتابعات فضلًا عن الأبواب الثابتة التي جاءت جميعها بالأسلوب علمي ورصين يتفق مع طبيعة هذه الدورية التي حصلت علي ترقيم دولي من أكاديمية البحث العلمي في مصر باعتبارها إصدار أكاديمي متخصصا فريدًا في تخصصه.

وأشار رئيس "هيئة الاستعلامات" إلى أن دورية "آفاق أفريقية" هي دورية ربع سنوية علمية محكمة تهدف لمتابعة أبرز وأهم القضايا الأفريقية في مختلف المجالات السياسية والاستراتيجية والاقتصادية، ويتم إصدارها بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية، ويرأس تحريرها / عبد المعطي أبو زيد، مستشار الإعلام الخارجي بالهيئة،  ومدير تحريرها هو الدكتور علي محجوب، ويتم توزيعها على مختلف المؤسسات الوطنية والجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات الصحفية والإعلامية والسفارات الأفريقية بمصر ومكاتبنا الإعلامية بالخارج، وكافة المهتمين بالشؤون الأفريقية.

الهيئة العامة للاستعلامات المصرية الدكتور ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات دورية آفاق مصرية

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