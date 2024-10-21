رئيس اقتصادية قناة السويس يبحث التعاون مع وفد مدينة ينجتان الصينية

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مقرها بالعاصمة الإدارية، مساء أمس، وفد مدينة ينجتان Yingtan التابعة لمقاطعة Jiangxi الصينية برئاسة خوان يون، رئيس لجنة بلدية ينجتان Yingtan للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية للجانبين؛ وذلك لبحث التعاون المشترك خاصة في مجال صناعة النحاس وتطبيقاته.

تنامي الطلب على الصناعات المعدنية

وفي مستهل اللقاء أوضح وليد جمال الدين، اهتمام المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع مجتمع المال والأعمال بمدينة ينجتان ومنطقة مدينة Guixi الاقتصادية الخاصة والميناء التابع لها.

ولفت إلى ما تقدمه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمناطق الصناعية بها والمواني التابعة لها على البحرين الأحمر والمتوسط من حوافز استثمارية مميزة، وميزات تنافسية غير مسبوقة على رأسها التواجد المباشر بالقرب من مختلف الأسواق العالمية وإمكانية الوصول لنحو ملياري مستهلك دوليًّا، ليس فقط من خلال الموقع الاستراتيجي للمنطقة؛ لكن أيضًا بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية، فضلًا عن الوصول لأكثر من 100 مليون مستهلك محلي.

وأكد تنامي الطلب على الصناعات المعدنية التي تتميز بها مدينة Guixi خاصة صناعة النحاس وتطبيقاته المختلفة التي تستهدف الهيئة توطينها، مشيرًا إلى إمكانية التعاون بين ميناء مدينة Guixi ومواني الهيئة في تقديم مختلف الأنشطة اللوجستية، كما أكد أن قصص نجاح الاستثمارات الصينية داخل الهيئة تعكس الثقة البالغة للمستثمرين ليس الصينيين فحسب، بل عالميًّا.

من جانبه، أبدى خوان يون، سعادته بزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتعرف عن قرب عما تقدمه لمستثمريها خاصةً في ظل الشراكة الناجحة مع الاستثمارات الصينية التي تعكس عمق العلاقات بين مصر والصين على الأصعدة كافة، مؤكدًا استعداده للتعاون مع اقتصادية قناة السويس في المجالات التي تحظى باهتمام مشترك سواء في الأنشطة الصناعية أو اللوجستية.