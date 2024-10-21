جيش الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي ويمنع رفع الأذان

أعلنت الأوقاف الفلسطينية في الخليل، في بيان اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال أغلق الحرم الإبراهيمي ومنع رفع الأذان بذريعة الاحتفال بما يسمى عيد العرش (اليهودي).

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي

ويقع المسجد الإبراهيمي في قلب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وينسب المسجد -الذي يطلق عليه أيضا اسم الحرم الإبراهيمي- إلى النبي إبراهيم الخليل عليه السلام المدفون فيه قبل 4 آلاف عام.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، اقتحم ٥٠٠ مستوطن يهودي باحات المسجد الأقصى.