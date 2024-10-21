الإثنين 21 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة

وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي مدير مكتب منظمة العمل،فيتو

التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة

‏‎وتناول اللقاء مناقشة عدد من ملفات العمل المشتركة بين الجانبين، وبحث تعزيز سبل التعاون خلال الفترة المقبلة، حيث تم مناقشة مجموعة من الموضوعات الحيوية، منها الإطار الوطني للحماية الاجتماعية، وبرامج التمكين الاقتصادي، واقتصاد الرعاية، ودور التعاونيات كذراع لتعزيز التمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى قضية عمل الأطفال.

‏‎كما تطرق اللقاء إلى جهود التعاون بين الجانبين في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل فئات جديدة، خاصة في ظل الدور المهم والفاعل لمنظمة العمل الدولية وتسريع الجهود العالمية بشأن الوظائف والحماية الاجتماعية، حيث تسعى المنظمة إلى دعم المبادرات التي تعزز العدالة الاجتماعية.

وناقش اللقاء كذلك  سبل تعزيز التعاون بين الحكومة ومنظمة العمل الدولية من خلال حلول مرنة ومستدامة ومبتكرة والاستفادة من الخبرات العالمية وتبني مبادرات محلية فعّالة تعزز مفهوم التضامن الاجتماعي وإيجاد فرص عمل لائقة تحقق التنمية المستدامة.

‏‎وأعرب مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة عن تقديره للتعاون المثمر بين وزارة التضامن الاجتماعي ومكتب المنظمة، مشيدًا بما تم تناوله في الاجتماع الأول مع وزيرة التضامن الاجتماعي منذ توليها المسئولية، ومؤكدًا على استمرار التعاون الفعال بين فريق عمل الوزارة والمنظمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الدكتورة مايا مرسى التمكين الاقتصادى التضامن الاجتماعي العاصمة الإدارية الجديدة العدالة الاجتماعية مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة

مواد متعلقة

آخر مستجدات قانون العمل.. عرض المسودة الجديدة على مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجاري.. 14 بابًا و276 مادة هدفها تعزيز علاقات العمل ومعالجة القصور.. والأجور أبرز المواد

جهود صندوق مكافحة الإدمان في العلاج والتمكين الاقتصادي للمتعافين خلال أسبوع (فيديو)

خضوع 1276 سائق حافلات مدرسية للكشف المبكر للمخدرات

التضامن الاجتماعي: 685 لجنة تظلم لفحص طلبات كارت الخدمات المتكاملة

وزير العمل يلتقي وفد البنك الدولي ويستعرض خطط الدولة للحماية الاجتماعية

جبران: مصر جاهزة لتوفير العمالة الماهرة في 6 قطاعات لـ السوق القطرية

اتحاد العمال: ملف السلامة والصحة المهنية على رأس أولويات التنظيم النقابي

بالتعاون مع المؤسسة الأوروبية للتدريب، إعداد دليل تصنيف مهني يتماشى مع متغيرات أسواق العمل

الأكثر قراءة

الأهلي يعرض كهربا للبيع قبل إغلاق باب القيد

ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة

نائب رئيس اتحاد نقابات العمال: حزمة جديدة للحماية الاجتماعية وزيادة المرتبات والمعاشات قريبا

مصدر بالأهلي: محمد رمضان رفض وساطة كبار الفريق لاحتواء أزمة كهربا

الحل في أيدينا، خبير اقتصادي يقدم روشتة لعلاج شروط صندوق النقد الدولي في مصر

السيسي وبن زايد في المقدمة، تعرف على أسماء القادة المشاركين في قمة البريكس 2024

مصطفى شلبي وعماد دونجا أمام نيابة أبو ظبي بتهمة الاعتداء على فرد أمن

من بشتيل إلى أسوان، توافد السياح على القطارات لحضور تعامد الشمس على تمثال رمسيس (صور)

منوعات

المزيد

صحفي بريطاني ينشر صورة له أثناء جلوسه على كرسي يحيى السنوار

تبدأ من 400 جنيه، أسعار البطاطين في سوق جامع البنات بالعتبة (فيديو وصور)

سيناتور أسترالية تصرخ بوجه الملك تشارلز: لست ملكي (فيديو)

طائرة مدنية تهبط في مطار بيروت وسط النيران بعد القصف الإسرائيلي، ما القصة؟ (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024 بالأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

تأمين يصل لـ 200 ألف جنيه.. 10 مزايا جديدة لعمال التراحيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى المزن، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 69 بسورة الواقعة

توفي "زي النهاردة" من 1059 سنة، «ابن حِبان إمام الحديث» المتشددون اتهموه بالإلحاد والزندقة

كم مرة تقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين في اليوم والليلة

المزيد
الجريدة الرسمية