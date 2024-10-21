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بعد انضمامها للخطوط الجوية البريطانية.. الكابتن هايدي ميخائيل لـ فيتو: حصلت على تشجيع من والديَّ وأصدقائي.. المشوار كان صعبا وفخورة أني من المنيا (فيديو)

هايدي ميخائيل تتحدث
هايدي ميخائيل تتحدث لـ فيتو

 نجحت الكابتن هايدي ميخائيل، ابنة محافظة المنيا، في تحقيق حلمها بالانضمام إلى الخطوط الجوية البريطانية بعد اجتيازها جميع الاختبارات النظرية والعملية بنجاح.

الخطوط الجوية البريطانية 

في حديثها مع "فيتو"، أشارت هايدي، التي نشأت في مركز مطاي، إلى التحديات التي واجهتها منذ بدء رحلتها.

هايدي ميخائيل أول كابتن طيار تنضم لـ الخطوط الجوية البريطانية 

 فقد انتقلت مع أسرتها من القاهرة إلى بريطانيا في مرحلة دراستها الجامعية، حيث كان التأقلم مع العادات والتقاليد المختلفة أمرًا صعبًا في البداية.

هايدي ميخائيل ابنة محافظة المنيا 

وقالت هايدي: "دومًا كنت أحصل على الدعم من والديّ وأصدقائي المقربين"، مشيرةً إلى دورهم الكبير في تشجيعها على متابعة هدفها. 

وتابعت: "بدأت أتقدم للمدارس والجامعات في بريطانيا، وقد ساعدني في ذلك أن المراحل التعليمية هناك غير مرتبطة بالسن، بل بمجهودك."

وأكدت أنها بفضل الله تمكنت من دراسة الطيران، وحصدت جهود سنوات طويلة، حتى التحقت بالخطوط الجوية البريطانية.

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