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حوادث

تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة عدادات المياه من عقارات الشروق

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 قرر قاضي المعارضات بـ محكمة جنح الشروق تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة عدادات مياه الشقق، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تضرر أحد الأشخاص من سرقة عداد المياه الخاص بالشقة محل سكنه بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بمحافظة بنى سويف).


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطـــه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "الفك" كما أقر بمزاولته نشاط فردي تخصص فى سرقة عدادات المياه بذات الأسلوب، واعترف بارتكابه " 8 " وقائع سرقة أخرى والتصرف فــيها بالبيع لدى عميله "سيئ النيـــة " (مالك مخزن خردة) "تم ضبطـــه"، وبحوزته (9 عدادات مياه مــن مُتحصلات وقائع سرقـــة).


وبمواجهته بأقوال المتهم أيدها، وأقر بعلمه بأن المضبوطات من مُتحصلات وقائع سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.


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