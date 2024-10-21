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أخبار مصر

أسعار الذهب والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الإثنين (إنفوجراف)

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
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 نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدا تحت عنوان (أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري والذهب).


وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الأسعار المعلنة هي متوسط أسعار التداول بالأسواق، وفقا للبنك المركزي المصري وشعبة الذهب والمجوهرات.

أسعار الذهب والعملات
أسعار الذهب والعملات

 

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