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رياضة

سينر يحافظ على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس

الإيطالي يانيك سينر
الإيطالي يانيك سينر

تصنيف التنس، حافظ الإيطالي يانيك سينر على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس الصادر، صباح اليوم الإثنين، الذي شهد تغييرا واحدا فقط في قائمة العشر الأوائل عالميا.


وارتقى البلغاري جريجور ديمتروف، مرتبة واحدة ليتواجد في التصنيف التاسع عالميا، مستفيدا من وصوله لنهائي بطولة ستوكهولم أمس الأحد، بينما تراجع الأسترالي أليكس دي مينور إلى المركز العاشر.

وتقدم الأمريكي تومي بول، مرتبة واحدة ليتواجد في التصنيف 12 مستفيدا من تتويجه بلقب ستوكهولم، في الوقت الذي واصل فيه البولندي هوبرت هوركاتش التراجع ليتواجد في التصنيف 13 عالميا.


قائمة المصنفين العشر الأوائل عالميا للاعبي التنس

1- يانيك سينر: 11,920 نقطة

2- كارلوس ألكاراز: 7,120 نقطة

3- ألكسندر زفيريف: 6,795 نقطة

4- نوفاك ديوكوفيتش: 6,210 نقطة

5- دانيل ميدفيديف: 5,530 نقطة

6- تايلور فريتز: 4,380 نقطة

7- أندري روبليف: 4,150 نقطة

8- كاسبر رود: 3,890 نقطة

9- جريجور ديمتروف: 3,735 نقطة

10- أليكس دي مينور: 3,570 نقطة

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