جهود مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار خلال 6 سنوات

أعلنت وزارة الصحة عن جهود مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار منذ عام 2018 حتى 2024.

وأكدت وزارة الصحة أنه تم تقديم الخدمة لأكثر من 2.4 مليون حالة في التخصصات الطبية المختلفة منها: قساطر القلب وجراحات القلب المفتوح وجراحات الكلى والمخ والمفاصل والأعصاب الطرفية والقساطر المخية وزراعة القوقعة.

كان قد أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 126 مليون و492 ألفًا و791 خدمات طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى السبت 19 أكتوبر، وفي إطار مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، «بداية جديدة لبناء الإنسان».

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و765 ألفا و83 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 566 ألفا و839 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبد الغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 406 آلاف و856 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 107 آلاف و988 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 80 ألفًا و619 خدمة، بالإضافة لتقديم 93 ألفا و743 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن الحملة قدمت 41 ألفا و553 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 116 ألفا و602 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 220 ألفا و317 خدمة.

وقال «عبد الغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 4 آلاف و410 خدمات إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 8 آلاف و575 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 1823 عملية، ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 47 ألفا و909 خدمات.



وأضاف «عبد الغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ67 ألفا و838 مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبد الغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».