تفصلنا أيام قليلة على انتهاء مسلسل مطعم الحبايب، حيث أنه تبقى فقط ٣ حلقات على نهاية هذا العمل الذي تعلق به الجمهور وأخذ يبحث عن كل تفاصيله خاصة موعد عرض حلقاته.

موعد عرض مسلسل مطعم الحبايب الحلقة 11

يتم عرض مسلسل مطعم الحبايب بواقع ٣ حلقات أسبوعيًا، وسيتم عرض مسلسل مطعم الحبايب الحلقة 11 يوم الجمعة المقبل 25 أكتوبر في تمام الساعة 12 صباحًا بتوقيت مصر والسعودية.

أبطال مسلسل مطعم الحبايب

مسلسل مطعم الحبايب هو تجربة درامية جديدة بروح كوميدية، بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، محمود البزاوي، وكتابة: مريم نعوم وورشة سرد، من إخراج عصام عبد الحميد.