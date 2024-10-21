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محافظات

إصابة عامل بطلق ناري فى مشاجرة مع أبناء عمومة بسوهاج

مشاجرة
مشاجرة

أصيب عامل بطلق ناري بالقدم في مشاجرة مع أبناء عمومته بسبب خلافات الجيرة بمركز سوهاج نقل على إثرها لمستشفى سوهاج الجامعى الجديد لتلقى العلاج واخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات حيث تحرر المحضر اللازم 
إصابة عامل بطلق ناري فى القدم فى مشاجرة بمركز سوهاج 
تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد محمد عبد الرحمن رئيس مباحث مركز سوهاج بوصول “حاتم م ا ع”، 55 عام - عامل إلى مستشفي سوهاج العام مصابًا " طلق ناري بالقدم " ومقيم بمركز سوهاج.

وبالانتقال والفحص أفاد المصاب بإتهام نجل عمومته “محمد ع ع م”، 35 عام - تاجر، مقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نجم عنه إصابته بسبب خلافات الجيرة. 
القوة الأمنية تتمكن من ضبط المتهم والسلاح المستخدم 
 

و تمكنت القوة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته اقر بإرتكابه الواقعه لذات السبب تحرر المحضر اللازم 
 

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