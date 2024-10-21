أسرة روج أسود تحصل على إجازة من التصوير

حصلت أسرة مسلسل روج أسود على إجازة لمدة ثلاث أيام من التصوير، بسبب تحديد أماكن جديدة سيتم التصوير بها خلال الفترة المقبلة.

انتهت أسرة مسلسل روج أسود من تصوير ما يقرب من 60٪ من أحداثه، ومن ضمن هذه المشاهد التي تم تصويرها مشاهد محكمة الأسرة، والتي جمعت كل من رانيا يوسف ومي سليم وداليا مصطفى وبعض الفنانين المشاركين في العمل.

تفاصيل مسلسل روج أسود

ويناقش المسلسل ملفات حقيقية مأخوذة من محكمة الأسرة المصرية ويعرض أزمات الطلاق والمطلقات بشكل واقعي وجديد على الدراما العربية

مسلسل "روج أسود" بطولة رانيا يوسف وداليا مصطفى ولقاء الخميسي ومي سليم وفرح الزاهد ومنة تيسير وأحمد فهيم وأحمد جمال سعيد وكريم العمري وعابد عناني، تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي وإنتاج MGR ممدوح شاهين.