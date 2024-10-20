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رياضة

كأس السوبر المصري، أول تعليق من سيراميكا على الأداء التحكيمي أمام الأهلي

الأهلي وسيراميكا،
الأهلي وسيراميكا، فيتو

أشاد معتز البطاوي، المدير الرياضي بنادي سيراميكا كليوباترا، بالحكم أحمد الغندور، رغم خسارة فريقه أمام الأهلي بنتيجة 1-2 في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

تعليق سيراميكا على مباراة الأهلي 

وقال البطاوي عبر قناة "أبوظبي الرياضية" عقب اللقاء الذي أقيم على ملعب نادي الجزيرة الإماراتي، إنه اشتكى في الموسم الماضي من الأداء التحكيمي ولكنه يثني على مستوى أحمد الغندور الذي قدم مباراة ممتازة، على حد وصفه.

واعترض لاعبو سيراميكا كليوباترا على قرار الحكم بعدم طرد أكرم توفيق لاعب الأهلي بعد لمسة يد عقب حصوله على بطاقة صفراء سابقة.


وأشار البطاوي إلى أنه لأول مرة يشاهد الأهلي يحاول إهدار الوقت ورغم ذلك احتسب الحكم أحمد الغندور 10 دقائق كوقت بديل، كما أن قراراته كانت عادلة.

وأكد أن سيراميكا دفع ثمن عدم جاهزيته البدنية مقارنة بالأهلي والزمالك وبيراميدز الذين شاركوا في البطولات القارية، ولعبوا قبله في الموسم الحالي موضحا أن فريقه يستهدف الحصول على المركز الثالث في لقاء بيراميدز.

وأضاف: "لعبنا مباراة قوية ضد الأهلي وكنا أكثر من ند، وتأثرنا بالهدف المبكر لبعض الدقائق ولكننا استعدنا المستوى المعهود عن الفريق وأحرجنا الأهلي في فترات طويلة خلال المباراة".


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