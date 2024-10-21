معلومات الوزراء يوضح نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي لمصر (إنفوجراف)
نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدا تحت عنوان (نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي لمصر).
مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي لمصر
قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15% ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، بالإضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات، حيث وصل حجم الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة إلى حوالي 6.9 ملايين طن علاوة على الصادرات من السلع الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها حوالي 5,1 مليارات دولار.
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