معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف حول الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي

نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدا تحت عنوان (الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي).

الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي

ويُعد التعليم هو قاطرة التقدم وأساس البناء وآلية الحراك الاجتماعي، والموجه في صياغة المستقبل، ولذا فإن التطوير المستمر في منظومة التعليم العالي أمرٌ حتميٌّ؛ حتى تظل هذه المنظومة الوطنية ملائمة لمتطلبات الحاضر والمستقبل، وفي هذا الصدد أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 في مارس 2023.

وذلك بهدف النهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي وفق المعايير العالمية، وكذا وضع المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية في مصاف نظيراتها الدولية، فضلًا عن تعزيز العلاقات الدولية في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، والمساهمة في دعم الاقتصاد المصري.