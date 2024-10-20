الإثنين 21 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف حول الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي

مركز المعلومات ودعم
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، فيتو

نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدا تحت عنوان (الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي).

الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي

ويُعد التعليم هو قاطرة التقدم وأساس البناء وآلية الحراك الاجتماعي، والموجه في صياغة المستقبل، ولذا فإن التطوير المستمر في منظومة التعليم العالي أمرٌ حتميٌّ؛ حتى تظل هذه المنظومة الوطنية ملائمة لمتطلبات الحاضر والمستقبل، وفي هذا الصدد أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 في مارس 2023.

وذلك بهدف النهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي وفق المعايير العالمية، وكذا وضع المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية في مصاف نظيراتها الدولية، فضلًا عن تعزيز العلاقات الدولية في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، والمساهمة في دعم الاقتصاد المصري.

May be an image of ‎3 people and ‎text that says "‎متابو ة وتقبيم الاستراتيجيات الوطني à الاستراتيجي الوطنية للتعليم اه والبحث العلمي 2030 3 مسارات.. 3 محاور.. 7 مبادئ للرؤية المستقبلية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي 3 مسارات ترتكز عليها الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي:2030 بيئة نظام 1.التعليم. مسار مع.المجتمع الاتصال 2 البحث العلمي والابتكار 3 والأثر. 00000000 GOV.EG WWW.IDSC.GOV.EGOOOGOCOO WWW.IDSC.GOV.EG 1 المصدر وزارة التعليم العالى والبحث العلمى الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030‎"‎‎
May be an image of ‎3 people and ‎text that says "‎وتفييم الاستراتيجيات الوطنين ã الاستراتيجي الوطنية للتعليم لي والبحث العلمي 2030 متابع 3 مسارات.. 3 محاور.. 7 مبادئ للرؤية المستقبلية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي 3محاور تستهدفها الاستراتيجية راتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي:2030 المحور الثالث: خطط التنمية الإقليمية الشاملة.2030 @io المحور الأول: التنمية المستدامة وعلاقتها بالتنمية الشاملة. المحور الجيل الرابع من التعليم الثاني: العالي والبحث العلمي المشاركة الفعالة الابتكار وريادة الأعمال الاتصال الاستدامة التخصصات المتداخلة a المرجعية الدولية مبادئ للرؤية المستقبلية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي 2 المصدر وزا التعليم العالى والبحت العلمى الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 00000000 WWW.IDSC.GOV.EGO التكامل‎"‎‎

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

معلومات الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء تطوير التعليم العالي والبحث العلمي

مواد متعلقة

"معلومات الوزراء" يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة الدول العربية في مجالات التوثيق الاستراتيجي والتحول الرقمي

معلومات الوزراء ينشر إنفوجرافا حول خريطة تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي لحاجزيها

الأكثر قراءة

تطورات أزمة ثلاثي الزمالك بعد واقعة الاعتداء علي إداري إماراتي (فيديو)

جهاد جريشة يكشف مدى صحة هدف أوباما الملغى في مرمى الزمالك

تصادم قطار بضائع بسيارة نقل على مزلقان ميناء دمياط وأنباء عن وقوع مصابين (صور)

مشهد غريب، إمام عاشور يستعجل الغندور لإنهاء مباراة الأهلي وسيراميكا

اضطراب ما بعد الصدمة، نهاية مأساوية لـ ناجية إسرائيلية من هجوم حماس في عيد ميلادها

نوات عنيفة وأمطار غير مسبوقة، خبير مناخ يصدم المواطنين بطقس الأيام المقبلة

الكشف عن أسباب تصادم قطار بضائع بسيارة نقل بمزلقان ميناء دمياط (صور)

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

منوعات

المزيد

تحذيرات من خطط إيلون ماسك لإنشاء مدينة سكنية للبشر على المريخ

حملة شعبية لتنظيف بحيرة جابلانيكا فى البوسنة بعد الفيضانات القاتلة

غضب لترك فتاة صغيرة تلف ثعبانا ضخما على رقبتها لجذب المشاهدات

لحشد الناخبين، كامالا هاريس تحتفل بعيد ميلادها الـ60

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

تصريحات الرئيس السيسي في انطلاق فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 21-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 21 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الغزال في المنام وعلاقته بتحقيق الأهداف وكسب الثروات

المزيد
الجريدة الرسمية