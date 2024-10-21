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اقتصاد

5 قطاعات تتصدر قائمة قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية بقيم التداول بداية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تصدرت 5 قطاعات قائمة قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول (بدون الصفقات)..وجاءت كالتالي:

- العقارات بقيمة تداول بلغت 670 مليون جنيه. 
- موارد اساسية بقيمة تداول بلغت 651 مليون جنيه. 
- أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 517 مليون جنيه. 
- خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 447 مليون جنيه. 
- مواد البناء بقيمة تداول بلغت 419 مليون جنيه.

 

تداولات بداية الأسبوع 

 

 تراجعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الأحد أول جلسات الأسبوع, وسجل رأس المال السوقي 2.120 تريليون جنيه، لتخسر نحو 35 مليار جنيه. 

 

وسجل رأس المال السوقي نحو  مليار 

مؤشر "إيجى إكس 30"

  وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.08%  عند مستوى 29528 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.86%  عند مستوى 37258 نقطة، وانخفض   مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.85%  عند مستوى 12526 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"

 وتراجع  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26%  عند مستوى 7526 نقطة، وانخفض   مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.77%  عند مستوى 10588 نقطة، وتراجع    مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.2%  عند مستوى 3083 نقطة.

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