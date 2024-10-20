شعبة الخضروات تحذر من ارتفاع كبير في أسعار البصل الفترة المقبلة وتكشف الأسباب

حذر حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية، من ارتفاع أسعار البصل بشكل غير مسبوق الفترة المقبلة في أسواق الجملة والتجزئة.

ارتفاع أسعار البصل بالأسواق

وأكد " نجيب " لـ " فيتو " أن ارتفاع أسعار البصل يرجع إلى عدة عوامل أهمها، انخفاض إنتاجية البصل في الموسم الجديد، وقيام بعض الوسطاء من التجار بحجبه عن أسواق الجملة والتجزئة، لتحقيق مكاسب كبيرة من وراء رفع الأسعار.

وأوضح " نجيب " أن بعض التجار الوسطاء يقومون بتجميع كميات كبيرة من البصل لصالح عدد من التجار وتخزينيه وحجبه عن الأسواق لبيعه بأسعار مرتفعة خلال الفترة المقبلة، هذا إلى جانب تضرر وتلف كمية كبيرة من محصول البصل بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وإصابة بعض المحصول بـ" الندوة ".

وناشد "نجيب " وزارة الزراعة التدخل لمنع التجار المنتجين والمصدرين من حجب سلعة البصل عن الأسواق بهدف رفع أسعارها، موضحا ان أبرز القرى التي تقوم بتخزين البصل وحجبه داخل محافظة الجيزة، وأرسلنا رسالة لوزارة الزراعة وغيرها من الجهات المعنية للتدخل لوقف ذلك الأمر وشن حملات رقابية ضد هؤلاء التجار.