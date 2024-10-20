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أخبار مصر

بمشاركة 22 متسابقا، ختام فاعليات مسابقة رالي الطائرات الخاصة "فلاي إن إيجيبت 2024"

رالي الطائرات، فيتو
رالي الطائرات، فيتو
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قامت الشركة المصرية للمطارات باستضافة فعاليات رالي الطائرات الخاصة "فلاي إن إيجيبت 2024"، والذي  تنظمه شركة الفرعون الطائر.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني بالعمل على تحقيق رؤية الدولة بقيام المطارات المصرية بدورها في دعم وتشجيع حركة السياحة. 

بمشاركة 22 متسابقا من عشر دول: ختام فاعليات مسابقة رالي الطائرات الخاصة "فلاي إن إيجيبت 2024"

وامتدت الفعاليات على مدار تسعة أيام، والتي تعد واحدة من أهم المبادرات لتعزيز السياحة الداخلية والخارجية. حيث انطلق برنامج الرالي في ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ وشمل جولات وزيارات لعدد من المطارات المصرية الهامة، حيث كانت البداية من مطار سفنكس الدولي، ثم مطار الأقصر في ١٢ أكتوبر، وصولًا إلى مطار أسوان في ١٤ أكتوبر، ومطار أبو سمبل في الـ١٥ أكتوبر، قبل أن تختتم الجولة في مطار الجونة في ١٦ أكتوبر ثم حفلة توديع الطائرات بمطار سفنكس الدولي يوم ١٩ أكتوبر.

ومن جانبه صرح الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات أنه تم توفير كافة سبل الراحة وتسهيل الإجراءات للمشاركين في الفعالية، حيث تم اتخاذ عدد من التدابير خلال فترة البرنامج، تضمنت تقديم خدمات مخصصة لتسهيل وصول وتنقل الضيوف، وتوفير ممرات سريعة (Fast Track) لإنهاء الإجراءات، بالإضافة إلى تواجد فرق خدمة العملاء في جميع المطارات المشاركة لتلبية احتياجات الزوار.

 كما تم توفير مناطق انتظار مريحة وتقديم خدمات الاتصال المجانية لضمان تجربة سلسة ومريحة لجميع المشاركين.

وجدير بالذكر أن الشركة المصرية للمطارات تتعاون مع شركة الفرعون الطائر، الرائدة في تنظيم الفعاليات الجوية، لتنفيذ هذه المبادرة والتي تهدف إلى تقديم تجربة سياحية متكاملة للزوار، حيث تتيح لهم فرصة مشاهدة مصر من السماء بطريقة غير مسبوقة.

 

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