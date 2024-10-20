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رياضة

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة العاشرة بالدوري الممتاز

فريق الكرة بالنادي
فريق الكرة بالنادي الأهلي، فيتو

الدوري الممتاز، كشفت رابطة الأندية المحترفة، اليوم الأحد، مواعيد مباريات الدوري الممتاز لموسم 2024 - 2025، المقرر انطلاقها يوم 30 أكتوبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز بالجولة العاشرة

وبحسب الجدول، فإن الأهلي يواجه منافسه بيراميدز في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز يوم الأحد 21 يناير 2025 على ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام الثامنة مساء.

وتنقل مباراة على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، كونها صاحبة الحقوق الحصرية لنقل جميع مباريات الدوري الممتاز.

فريق بيراميدز لكرة القدم، فيتو
فريق بيراميدز لكرة القدم، فيتو

الأندية الـ18 المشاركة في النسخة الجديدة من الدوري الممتاز 


وتضم أندية الدوري الممتاز: الأهلي - بيراميدز - الزمالك - المصري - فيوتشر - سموحة - زد - سيراميكا - إنبي - طلائع الجيش - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - الإسماعيلي - فاركو.. إلى جانب الثلاثي الصاعد من دوري المحترفين وهم: بتروجيت - غزل المحلة - حرس الحدود.

شركة ألمانية تدير مسابقة الدوري الممتاز

وأجريت القرعة تحت إشراف الشركة الألمانية الجديدة التي تعاقدت معها رابطة الأندية المصرية المحترفة لإدارة بطولة الدوري الممتاز.

 

النظام الجديد لبطولة الدوري المصري 2024-2025

يذكر، أن بطولة الدوري الممتاز ستقام الموسم المقبل بشكل استثنائي، إذ ستلعب من دور واحد، على أن يتم تقسيم الدور الثاني لمجموعتي حسم اللقب والهروب من الهبوط، بواقع 9 فرق في كل منهما، ليصبح عدد مباريات كل فريق 25 مباراة بدلًا من 34.

وتقرر هبوط فريقين فقط من الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى محترفين بدلًا من ثلاثة فرق، على أن يشهد موسم 2025-2026 هبوط 4 أندية.

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