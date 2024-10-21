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أخبار مصر

بوابة الوظائف الحكومية تعلن عن وظائف في 40 جهة حكومية

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيتو
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أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، الموضوعات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهر سبتمبر 2024.

 

كما انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من دراسة اعتماد عدد من بطاقات الوصف الوظيفي في 44  وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة 

 

ونشرت بوابة الوظائف الحكومية إعلانات عن وظائف شاغرة ومطلوبة في 40 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

 

كما انتهى من دراسة إجراء تعديلات تنظيمية في 8 وحدات من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

 

كما انتهى الجهاز من دراسة معدلات أداء ومقررات وظيفية في 8 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

 

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