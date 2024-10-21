اليوم، لقاء مفتوح مع الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي بنقابة الصحفيين

تستضيف نقابة الصحفيين، اليوم الإثنين، الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في لقاء مفتوح لمناقشة مشروعات الإسكان الاجتماعي وخطط الطرح في المرحلة المقبلة.

برامج الإسكان الاجتماعي للصحفيين

يُقام اللقاء في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بمقر النقابة في الدور الثالث، حيث سيتم استعراض المستجدات المتعلقة ببرامج الإسكان الاجتماعي والتحديات التي تواجهها.