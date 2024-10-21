أبرزها محطة المتحف المصري الكبير، تعرف على محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق

قاربت نسب الانجاز فى مشروع المرحلة الاولى من الخط الرابع لمترو الانفاق من معدل 55% وبلغت بعض المحطات نحو 90% منها محطة المتحف الكبير

ويمتد الخط الرابع لمترو الأنفاق بطول 42 كم، ويشمل 39 محطة (37 نفقية 1سطحية + 1 علوية)، ويتم تنفيذه على مرحلتين:

المرحلة الأولى

جاري تنفيذها حاليًا بمعرفة شركات المقاولات المصرية الوطنية: ‏(المقاولون العرب - كونكورد – بتروجيت – حسن علام للإنشاءات )،

طول المرحلة

وتمتد بطول 19 كم، وتتضمن 17 محطة (16 نفقية + 1 سطحية) من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر، مرورًا بمحطة المتحف المصري الكبير، ثم ميدان الرماية، وشارع الهرم حتى محطة الجيزة.

و يتبادل الخط الرابع خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو، ثم يمتد بعد ذلك حتى محطة الملك الصالح لتبادل الخدمة مع الخط الأول للمترو، ثم إلى

محطة الفسطاط بمنطقة مصر القديمة، كما تحقق المرحلة الثانية منه تبادل الخدمة مع الخط السادس الجاري دراسته في محطة السيدة عائشة.