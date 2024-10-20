تحت شعار"الإسكندرية مدينة النور"، انطلاق فعاليات أيام التراث السكندري 30 أكتوبر

أعلنت لينا بلان، القنصل العام الفرنسي بالإسكندرية، عن انطلاق أيام التراث السكندري والمقرر لها يوم ٣٠ أكتوبر الجاري، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم، عن تفاصيل النسخة الخامسة عشر من «أيام التراث السكندري» التي ينظمها المعهد الثقافي الفرنسي بالإسكندرية بالتعاون مع مركز الدراسات السكندرية، ويحمل اسم «الإسكندرية مدينة النور» وشعاره فنار الإسكندرية

وأوضحت قنصل فرنسا، أن أيام التراث السكندري مستوحاة من أيام التراث الفرنسي، وتقام منذ ١٤ عاما والهدف منها هو زيادة الوعي وحب التراث ونركز هذا العام علي المدارس الفرانكوفونية.

من جانبه، أشار توما فوشيه، مدير مركز الدراسات السكندرية،الير أن الهدف الأولي للحدث كان إتاحة الفرصة للجمهور لاكتشاف الكنوز المخفية في المدينة التي تعد بوتقة للعديد من الحضارات.

وأضاف أن أيام التراث السكندري شهد نموًا كبيرًا منذ انطلاقه في 2010 بفضل روح الانفتاح والمشاركة التي أراد «جان إيف إمبيرور»، مؤسس الفعالية، نقلها إلى الإسكندرية.



ولفت إلى أن هذه الفعالية هذا العام تحمل شعار «الإسكندرية مدينة النور»، الذي يعكس التاريخ العريق للمدينة، إلى جانب رمزية الفنار القديم الذي كان يوجه الملاحين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ