الأحد 20 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

بحضور وزيرى خارجية البلدين، مباحثات بين مصر ورومانيا لتعزيز التعاون الثنائي (صور)

جلسة وزير الخارجية،
جلسة وزير الخارجية، فيتو

عقدت جلسة مباحثات بين وزير الخارجية والهجرة د. بدر عبد العاطي و"لومينيتسا اودوبيسكو" وزيرة خارجية رومانيا، وذلك لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين. 

 

وشهد الاجتماع مناقشة أبرز المستجدات المتعلقة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما افتتح وزيري الخارجية، وبحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، الدورة التدريبية الخاصة بإعادة الإعمار والتنمية والاستقرار فيما بعد النزاعات بمنطقة الساحل، والتي ينظمها مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، التابع لوزارة الخارجية، بالتعاون مع كل من وزارة الخارجية الرومانية، والوكالة الرومانية للتنمية. 

 

وألقى وزير الخارجية كلمة بهذه المناسبة، أشار خلالها إلى أن الدورة التدريبية تعد الأولى من نوعها التي تعقد بين الجانبين المصري والروماني حول موضوع إعادة الإعمار، بما يعكس التنسيق القائم في الملفات ذات الاهتمام المشترك. 

ويأتي انعقاد هذه الدورة لتعكس الاهتمام الكبير الذي توليه مصر ورومانيا للعلاقات مع الدول الأفريقية، وبالأخص منطقة الساحل، وكذا لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات. 

 

وأشار الدكتور عبد العاطي إلى أن هذا البرنامج التدريبي يتزامن مع رئاسة مصر لمجلس السلم والأمن الأفريقي، والتي تحرص مصر خلالها على زيادة إسهاماتها في جهود منع وتسوية الأزمات في أفريقيا.

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