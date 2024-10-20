سكرتير عام قنا يتابع ملف التصالح على مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية

تابع اللواء حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بنجع حمادى، لمتابعة انتظام استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، واستمع من المشرفين على المركز التكنولوجي حول الخدمات والتسهيلات المقدمة للمواطنين، وخطوات تقديم طلب التصالح، وذلك في إطار المتابعات الدورية للتأكد من تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء.

وحرص السكرتير العام لمحافظة قنا، خلال تفقده للمركز التكنولوجي، على التعرف على آراء العاملين والمواطنين حول المركز وجودة الخدمات المقدمة، مشددا علي تنفيذ تكليفات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، خاصه أن طلبات التصالح ستعود بالنفع على المواطنين لتقنين وضعهم ويحفظ للدولة حقوقها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.



ومن جانبه ناشد السكرتير العام لمحافظة قنا، المواطنين إستغلال مزايا القانون الجديد للتصالح وتقديم ملفات التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم ومنعًا لتعرضهم لإزالة المباني وتطبيق العقوبات القانونية عليهم، لافتًا إلي أن المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام 2019 م، وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج 3، عليهم التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال إجراءات طلبات التصالح، وذلك لتقنين أوضاعهم طبقًا للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد.