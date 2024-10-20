شاهد جولة السيسي التفقدية في معرض المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي معرض المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية.

كما حضر الرئيس فعاليات جلسة حوارية حيث وجه الرئيس خلالها مداخلة حيث قال الرئيس السيسي أن مصر لديها تجربة في تحويل المحنة إلى منحة

وأضاف الرئيس السيسي: خرجنا من 2011 بظروف اقتصادية صعبة وعدم استقرار أمنى.

وقال أيضا استخدمنا استراتيجية قائمة على حولول متوزازنة ومتكاملة ومتداخلة مع الاحتفاظ على تحقيق الأهداف.

وأكد الرئيس السيسي أن فيروس سي كان من أخطر الأزمات التى واجهنا في القظاع الصحي مشيرا إلى أن مصر أصبحت خالية تماما من فيروس سي.

وتابع الرئيس السيسي:عملنا على توفير فرص عمل لمواجهة البطالة موضحا أن الدولة نفذت مسحا طبيا كاملا على هامش علاج فيروس سي.

وقال: نجحنا في خفض معدل البطالة إلي 6,5%.

وأضاف الرئيس السيسي: نجحنا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

كما أوضح الرئيس السيسي أن حصتنا من المياة ثابتة رغم إرتفاع عدد السكان وهو ما أدخلنا فى فقر مائي.

وقال: برنامج الإصلاح الاقتصادي يتم تنفيذه في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية شديدة الصعوبة

وأشار الرئيس السيسي إلى أنه دخلنا في برنامج ضخم على مدي السنوات الماضية لمعالجة المياة لمواجهة حالة الفقر المائي.

وشدد الرئيس السيسي قائلا: إذا كانت التحديات ستجعلنا نضغط بشكل لا يتحملة الناس فلابد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي.

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