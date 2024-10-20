محافظ قنا: الإعلان عن فتح تراخيص البناء بمدينة الأمل قريبا

أعلن الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، عن فتح باب تراخيص البناء بمدينة الأمل قريبا، وذلك عقب تسليم الأراضي لأعضاء الجمعيات تمهيدا لتوزيعها علي المستفيدين الذين انتهوا من سداد كافة المستحقات مع إعطاء مهله سداد شهر لمن لم يسدد نسبة الـ 20%.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ قنا، لمتابعة الموقف التنفيذي والمالي لمشروع مدينة الأمل، بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ناقش محافظ قنا، الموقف التنفيذي لأعمال المرافق بمدينة الأمل، ووجه بالاستعانة باستشاريين متخصصين لتنفيذ المسارات المحددة لأعمال شبكات المرافق من خلال مد الخطوط على جوانب الطرق الرئيسية أسفل الأرصفة بما يسمح بإصلاح الأعطال مستقبلا دون إحداث أى أضرار بطبقة الأسفلت أو تعطيل حركة السير حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة، مؤكدا على ضرورة الانتهاء من أعمال البنية التحتية في اسرع وقت ممكن.

كما وجه محافظ قنا، بسرعه إعداد كراسة شروط تشمل الاشتراطات البنائية، وإرسالها للجمعيات مع ضرورة أشارك جمعية المهندسين لوضع اقتراحات ونماذج لتنفيذ جراجات السيارات، والبدروم.