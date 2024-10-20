ارتفاع عدد مصابي حادث أبوقرقاص لـ 16 شخصا في المنيا

ارتفع عدد مصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي مصر - أسوان المار على نطاق محافظة المنيا، إلى 16 شخصا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

حيث تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي وتحديدا أمام مدخل مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 16 شخصا تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

نقل المصابين لمستشفى أبوقرقاص المركزي

تم نقل المصابين إلى مستشفى أبوقرقاص المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.