إصابة 13 شخصا إثر انقلاب سيارة ربع نقل بزراعي المنيا

أصيب 13 شخصا إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي مصر - أسوان المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة ربع نقل بزراعي المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي وتحديدا أمام مدخل مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

إصابة 13 شخصا في حادث بالمنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 13 شخصا تنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

مستشفى أبوقرقاص المركزي

تم نقل المصابين إلى مستشفى أبوقرقاص المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.