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أخبار مصر

وزير التموين يناقش مع بعثة البنك الدولي سبل تعزيز مجالات الحماية الاجتماعية

وزير التموين خلال
وزير التموين خلال الاجتماع, فيتو
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عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا اليوم الأحد، مع بعثة من البنك الدولي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الحماية الاجتماعية، وسياسات الغذاء.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الوزارة لدعم الأمن الغذائي وتحسين شبكات الحماية الاجتماعية في مصر بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة.

أشار الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن هذا الاجتماع يأتى في إطار تعزيز دور برامج الحماية الاجتماعية في دعم العديد من فئات المجتمع.

 

وقام اقتصاديون متخصصون بمجال الحماية الاجتماعية بعرض خبرات وسياسات بعض الدول في مجال دعم الغذاء، بالإضافة إلى استعراض ما قام به مركز بصيرة فيما يتعلق بتحليل حوافز الأسعار.

أوضح دكتور شريف فاروق أهمية وجود سياسات حماية اجتماعية فعالة وأهمية تقييم أثرها بشكل دقيق قبل تنفيذها، بما يضمن تحقيق أكبر قدر من الكفاءة والعدالة.

كما استعرض المشاركون تحليل حوافز الأسعار الذي نفذه مركز بصيرة.

ويهدف هذا  التعاون  إلى دعم جهود مصر في تحسين كفاءة برامج الدعم، وضمان توجيه الموارد إلى مستحقيها، بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

من جانبه، أشاد البنك الدولي بجهود وزير التموين، حيث وصف أوجو جنتليني، كبير اقتصادي الحماية الاجتماعية بالبنك، التعاون مع الوزارة بأنه نموذج يحتذى به في المنطقة.

وأضاف أن التزام وزارة التموين بتطوير شبكات الحماية الاجتماعية يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي والعدالة الاجتماعية.

اختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون الفني مع البنك الدولي والاستفادة من تطوير سياسات الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية في مصر.

وأعرب الوزير عن تطلعه إلى المزيد من التعاون مع البنك الدولي ومختلف الشركاء الدوليين لتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات الحيوية.

 

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