"التنظيم والإدارة" يعلن الانتهاء من ترقيات الموظفين في 25 جهة حكومية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز الموضوعات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهر سبتمبر 2024.



ترقيات الموظفين في الحكومة

وانتهى الجهاز المركزي للتنظيم برئاسة الدكتور صالح الشيخ من ترقية عدد من الموظفين في 25 وحدة بالجهاز الإداري للدولة.

وحدات الجهاز الإداري للدولة

كما انتهي من دراسة تنفيذ قرار تكليف لعدد من الكوادر الطبية في 71 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وانتهي من دراسة إجراء تعديلات تنظيمية في 8 وحدات من وحدات الجهاز الإداري للدولة