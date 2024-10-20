خبير عالمي في أمراض الكلى بالمجمعات الطبية للقوات المسلحة بكوبرى القبة والإسكندرية

أعلنت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن زيارة الدكتور محسن القوصى ( إنجليزى الجنسية ) خبير أمراض الكلى بالمملكة المتحدة فى الفترة من 23 وحتى 31 ديسمبر القادم للعمل بالمجمعات الطبية للقوات المسلحة طبقًا للآتى:

1- المجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة خلال المدة من 23-26 /12 /2024.

2- المجمع الطبى للقوات المسلحة بالإسكندرية خلال المدة من 27-31 /12 /2024.