الأحد 20 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

خبير عالمي في أمراض الكلى بالمجمعات الطبية للقوات المسلحة بكوبرى القبة والإسكندرية

المجمع الطبي للقوات
المجمع الطبي للقوات المسلحة
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أعلنت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن زيارة الدكتور محسن القوصى ( إنجليزى الجنسية ) خبير أمراض الكلى بالمملكة المتحدة فى الفترة من 23 وحتى 31 ديسمبر القادم  للعمل بالمجمعات الطبية للقوات المسلحة طبقًا للآتى:

1- المجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة خلال المدة من 23-26 /12 /2024.

2- المجمع الطبى للقوات المسلحة بالإسكندرية خلال المدة من 27-31 /12 /2024.

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إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة المجمع الطبى للقوات المسلحة المجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة

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