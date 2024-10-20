الأحد 20 أكتوبر 2024
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محافظات

إزالة 8 حالات تعد على أرض أملاك الدولة بقنا

إزالة 8 حالات تعدي
إزالة 8 حالات تعدي على أرض أملاك الدولة بقنا،فيتو

 شنت الوحدة المحلية لقرية طوخ التابعة لمركز نقادة، غرب محافظة قنا، اليوم الأحد   حملة إزالات بناحية قرية طوخ، ضمن الموجه ٢٤ بتوجيهات حسين الزمقان رئيس المركز وبرئاسة نائب رئيس المركز وأحمد البتيتي رئيس قرية طوخ وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتم تنفيذ ٨ حالات إزالة تعد على أرض أملاك الدولة بالبناء على مساحة ١٦٦٥ مترا تقريبًا وتمت الازاله حتى سطح الأرض.

البناء بدون ترخيص فى قنا
كما تهيب الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة بالمواطنين بعدم القيام بأعمال البناء بدون ترخيص والتعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية حتى لا يتعرض المخالف إلى المسألة القانونية.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بالتصدي لحالات التعدي على الأراض الزراعية وأراضي أملاك الدولة وحالات البناء بدون ترخيص.


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