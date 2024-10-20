الأحد 20 أكتوبر 2024
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الكهرباء تكشف خطة إعادة المواطنين المتقدمين لتركيب العدادات الكودية لمنظومة الدعم

الدكتور محمود عصمت
الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
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 كشف الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن موقف المواطنين الذين تقدموا بطلب لتركيب عدادات كودية على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء قبل قرار رئيس الوزراء بتركيب العدادات الكودية دون شروط أو قيود مع محاسبتهم بالتكلفة الفعلية 214 قرشا.

 

تركيب العدادات الكودية للمخالفين

 وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه سيتم إرسال بيانات المواطنين الذين تقدموا بطلب لتركيب عدادات كودية لوزارة التموين لعودتهم مرة أخرى لمنظومة الدعم مرة أخرى بسبب كونهم غير مختلفين، بسبب  تأخير شركات الكهرباء في تركيب العدادات بسبب عدم توافرها.

 

وقائع ضبط مخالفات سرقات التيار الكهربائي 

وأشار إلى أن سرقات التيار الكهربائي تكبد الدولة خسائر مالية كبيرة وصلت إلى 30 مليار جنيه.

 

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